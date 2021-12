Giucas Casella cade al Grande Fratello Vip | poi ritrova la sua cagnolina Nina

(Di martedì 28 dicembre 2021) La passerella delVip riserva unasorpresa per. Dopo le emozioni vissute da Katia Ricciarelli, l’illusionista incontra la suacome regalo di Natale per lui. Tuttavia, prima dell’incontro con il suo affezionato amico a quattro zampe, il concorrente è caduto rovinosamente a terra correndo verso il palco allestito

Advertising

tanquedeoro1 : Dobbiamo eliminare Giucas Casella?????? stava parlando male di Biagio #GFVIP - DucadiMolinelli : Le voci di mercato/rinnovi della #Juventus sono TUTTE negative e ansiogene, quindi facciamo così: a giugno ci dite… - Sue46917270 : @giucas_casella Perché nonostante stiano li dentro, il virus non si ferma alle porte. Prenderanno precauzioni massi… - Lydia_spa : @giucas_casella Penso per il fatto che stanno a contatto con oggetti che vengono dall' esterno tipo spesa, regali o… - giucas_casella : @Andunellakat Ci può stare -

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella

Chi casa sempre in piedi è il buon(VOTO 6,5) ormai lo zio d'Italia, mentre Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (VOTO 7,5 a entrambi) fanno storia a sé senza interessarsi troppo agli ...Prima di passare al verdetto del televoto e le conseguenti nomination, Alfonso Signorini fa anche una piccola sorpresa a Katia Ricciarelli e. I due, infatti, sono molto attaccati ai ..."CHI SEI? ABBIAMO AVUTO UNA STORIA DI LETTO" Giucas Casella spiazza tutti: "Sei il mio amico Domenico? Non lo so..." ...Festa di Natale per i concorrenti del GFVIP ma anche confronti al veleno, amori contestati ed un segreto da tenere: ecco cosa è accaduto!