Giraservice | 130 lavoratori scrivono alla Regione | “Licenziati il 23 dicembre”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “Il 23130della exhanno ricevuto la lettera di licenziamento, dopo un calvario durato circa un anno e mezzo”. Comincia così la disperata lettera delle maestranze, indirizzata, principalmente,Campania. A Salerno l’ufficio, un vero punto di riferimento per tantissimi pendolari è ubicato in via dei Principati, tra piazza San Francesco e Piazza XXIV Maggio. Si legge: “Queste persone hanno lavorato circa 25 anni per Consorzio Unico Campania (Consorzio composto dalle aziende del trasporto pubblico), occupandosi della distribuzione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale, la stampa delle smart card annuali e mensili, l’assistenza tecnica alle emettitrici di biglietti automatiche, l’emissione degli ...