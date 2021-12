Giovinazzi-F1 | il pilota Italiano approda in Formula E

(Di martedì 28 dicembre 2021) IlAntoniolascia dopo tre stagioni la F1 per affrontare nuove sfide. Con il team Dragon-Penske sbarcherà inE pronto a lottare contro i suoi avversari ma soprattutto contro i suoi limiti per superarli. Il Circus così resta privo di unmade in Italy, cosa alquanto triste ma purtroppo già avvenuta in passato. Analizziamo il futuro e le parole di Antonio rilasciate dopo la fine della sua stagione. E’ arrivato il momento di slegare le parole unite-F1. Ferrari Velas: il nuovo partner tecnologico-F1: le sue tre stagioni Dal 2012 fino al 2018 la F1 è rimasta senza piloti che provenissero dall’Italico stivale, ed ora ricapiterà questo anche nel 2022. Antonio, agli esordi ...

"Avere uncinese in squadra è un'ottima opportunità per gli sponsor e per tutti in Formula Uno", ha ammesso il team principal Frédéric Vasseur. "Esco dalla F1 a testa alta" E perc'...VEDI ANCHE Schumacher econdivideranno il ruolo didi riserva alla Ferrarisvela il problema principale del suo passaggio alla Formula E Alfa Romeo Sauber assapora il ...Tra i piloti di Formula 1 che hanno preso parte al campionato 2021 ci sono state sia differenze significative sia sorprese in qualifica ...Giovinazzi ora può sfogarsi, il calvario nell’ultimo anno in Alfa Romeo: “Mesi difficilissimi” Il pilota italiano Antonio Giovinazzi dopo esser stato liquidato in malo modo dalla Sauber Alfa Romeo e a ...