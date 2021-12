Gigante femminile | l’Italia è quarta con Federica Brignone

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tessa Worley si è aggiudicata ilche ha inaugurato la due giorni di Coppa del Mondo a Lienz, in Austria. La francese ha fatto la differenza nella prima manche di gara, controllando nella seconda, conquistando così la quindicesima vittoria in carriera sul massimo circuito con il tempo complessivo di 2’03”88. Non c’è stato nulla da fare per Petra Vhlova, tornata sul podio a un mese esatto dall’ultima volta a Killington, seconda a 30 centesimi. Ha completato il terzetto di testa la svedese Sara Hector, attardata di 38 centesimi.è la migliore in casa Italia: la valdostana, vogliosa di riscattarsi dopo la caduta a Courchevel, ha terminato la sua prova al quarto posto. La 31enne carabiniera ha fatto la differenza soprattutto nella seconda manche, in cui ha siglato il miglior tempo, ...