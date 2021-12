Gianni Morandi | “Apri tutte le porte” è il brano di Sanremo | i dettagli

(Di martedì 28 dicembre 2021)LE, la canzone discritta da Jovanotti in gara al prossimo Festival diLE, la canzone discritta da Jovanotti in gara al prossimo Festival diè prodotta da Mousse T. Il grande producer e musicista tedesco di origine turca (vero nome Mustafa Gündo?du, Hagen 1966) ha accettato l’incarico e sarà il produttore del. Proprio in questi giorni ilè stato finalizzato per Sony-Epic alla Fonoprint di Bologna, dove tra i tre è nata una straordinaria complicità artistica.e Mustafa hanno lavorato agli ultimicon ...

I 22 cantanti scelti sono invece: Elisa Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Donatella Rettore + Ditonellapiaga Noemi Highsnob + Hu Le Vibrazioni Sangiovanni Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Ana ...