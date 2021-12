Gianmaria verso il “palo” chiede aiuto ad Urtis: Federica svela se c’è dell’interesse – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi ha confidato a Giacomo Urtis di volerci provare con Federica Calemme, la new entry del Grande Fratello Vip attualmente in nomination insieme a Barù, Eva Grimaldi e Alessandro Basciano. Gianmaria svela il suo interesse per Federica e chiede aiuto ad Urtis Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 dicembre 2021)Antinolfi ha confidato a Giacomodi volerci provare conCalemme, la new entry del Grande Fratello Vip attualmente in nomination insieme a Barù, Eva Grimaldi e Alessandro Basciano.il suo interesse peradMi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Gianmaria verso il “palo” chiede aiuto ad Urtis: Federica svela se c’è dell’interesse – VIDEO #gfvip - cristalsei : Siete degli ipocriti se dite che federica non ha fatto credere a gianmaria che lei avesse interesse verso di lui. L… - BottaShannon : IO STO NOTANDO UNA COSA.. CHE TRA SOPHIE E ALESSANDRO VEDO PIU' UN INTERESSE DI LUI VERSO DI LEI CHE IL CONTRARIO.… - alessiaaall : @bericomelius Io non sono hater di Soleil, ha avuto dei comportamenti molto brutti ma non solo verso Gianmaria, io… - maledettotewpo : Boh come si sta comportando e dicendo jessica verso gianmaria non mi piace proprio #gfvip -