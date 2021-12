(Di martedì 28 dicembre 2021) Capita spesso di sentire associati termini sportivi alle elezioni e le campagne elettorali. Del resto in politica, come nello sport, l'obiettivo principale è quello di superare i tuoi avversari , il ...

Advertising

Luce_news : Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d’Italia: “La mia una rivoluzione gentile” -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Negri

Luce

La vittoria diè una di quelle.eletto primo cittadino di Tromelloè il sindaco di Tromello, un paesino non lontano da Pavia con meno di 4000 abitanti, ed è una ...... Sebastian), 7 Michele Lamaro (c) (64′ Carl Wegner), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Ivan Nemer (40′ Tiziano Pasquali), 2Lucchesi (40′ ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di rugby e buona giornata! Vince, dunque, la Benetton Treviso che supera 14-39 le Zebre Par ...Si disputa domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14 al Lanfranchi, la sfida tra le Zebre Parma e la Benetton Treviso, primo derby italiano dell’United Rugby Championship. I biancoverdi punt ...