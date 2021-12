Giallo alle porte di Milano, madre e figlia trovate morte in casa. I conoscenti: vivevano appartate (Di martedì 28 dicembre 2021) Tragedia familiare alle porte di Milano: madre e figlia trovate morte in casa. L’allarme lanciato da alcuni conoscenti che non riuscivano a contattarle. Un dramma venuto alla luce ieri quando i carabinieri, sollecitati dall’allarme lanciato per telefono, sono entrati in un appartamento di Sesto San Giovanni insieme ai vigili del fuoco intervenuti per un supporto tecnico mirato a entrare nell’abitazione in questione. Dove, pompieri e militari, hanno rinvenuto i corpi di due donne senza vita. Le vittime, si è scoperto subito, sono madre e figlia di 71 e 48 anni, che alcuni conoscenti avevano segnalato essere irreperibili, preoccupati perché non riuscivano a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Tragedia familiarediin. L’allarme lanciato da alcuniche non riuscivano a contattarle. Un dramma venuto alla luce ieri quando i carabinieri, sollecitati dall’allarme lanciato per telefono, sono entrati in un appartamento di Sesto San Giovanni insieme ai vigili del fuoco intervenuti per un supporto tecnico mirato a entrare nell’abitazione in questione. Dove, pompieri e militari, hanno rinvenuto i corpi di due donne senza vita. Le vittime, si è scoperto subito, sonodi 71 e 48 anni, che alcuniavevano segnalato essere irreperibili, preoccupati perché non riuscivano a ...

Advertising

Effeboiii : @Matteo25977859 @gelardochegela @pietromichi @letMoncadacook @capuanogio Per non parlare di quanto è stato esaltato… - luisslimee : @F1R34W4Y @wallsxlia_ fin troppo, ieri sera alle due di notte mi si era alzata per sbaglio la luminosità e mi sono… - Tecnotelai : #Armadio monoblocco in lamiera spessore 7-8/10 idoneo per lo #stoccaggio di sostanze pericolose o nocive conforme a… - 3vil_qu33n : RT @arcobalenotv: Si tinge di giallo la morte del salentino Tenente Colonnello dei carabinieri funzionario dei servizi a Parigi (AISE) Insa… - arcobalenotv : Si tinge di giallo la morte del salentino Tenente Colonnello dei carabinieri funzionario dei servizi a Parigi (AISE… -