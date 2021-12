Gialappa’s Band: Abbiamo fatto la storia della tv, ma oggi è impossibile fare qualcosa di nuovo (Di martedì 28 dicembre 2021) Gialappa’s Band: «Noi in tv da 35 anni e nessuno ci riconosce. Ecco come sono nati Tafazzi e Caccamo» Corriere della sera, pagina 26, di Walter Veltroni. Gialappa’s, cominciamo dagli inizi, come è giusto fare.«Nel 1985, c’era un programma a Radio Popolare che esisteva ben prima che noi cominciassimo a condurlo. Si chiamava Bar Sport ed era una trasmissione che cercava di dissacrare il calcio. Erano anni lontanissimi. Si fa fatica a ricordare quanto fosse serio e ingessato l’approccio al calcio. Biscardi era nel massimo fulgore. Gilberto Evangelisti era il capo del pool sportivo, Rai Sport di allora. Proponemmo il nostro modo di raccontare le partite. La sua risposta fu ferma e sdegnata: “Il calcio è una religione, non si bestemmia sul sagrato”. Adesso è una frase che fa ridere o forse anche ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 dicembre 2021): «Noi in tv da 35 anni e nessuno ci riconosce. Ecco come sono nati Tafazzi e Caccamo» Corrieresera, pagina 26, di Walter Veltroni., cominciamo dagli inizi, come è giusto.«Nel 1985, c’era un programma a Radio Popolare che esisteva ben prima che noi cominciassimo a condurlo. Si chiamava Bar Sport ed era una trasmissione che cercava di dissacrare il calcio. Erano anni lontanissimi. Si fa fatica a ricordare quanto fosse serio e ingessato l’approccio al calcio. Biscardi era nel massimo fulgore. Gilberto Evangelisti era il capo del pool sportivo, Rai Sport di allora. Proponemmo il nostro modo di raccontare le partite. La sua risposta fu ferma e sdegnata: “Il calcio è una religione, non si bestemmia sul sagrato”. Adesso è una frase che fa ridere o forse anche ...

