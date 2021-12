GF VIP: Tutte le anticipazioni della puntata del 3 Gennaio. Ingressi e assenze (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda questo venerdì, ma riprenderà direttamente lunedì 3 Gennaio con una nuova puntata ricca di sorprese. Le anticipazioni di lunedì 3 Gennaio La puntata vedrà una grande assenza in studio. Infatti, come preventivato precedentemente, Sonia Bruganelli mancherà. A sostituirla ci potrebbe essere Eleonoire Casalegno, ma ancora non è arrivata la conferma ufficiale circa questo dettaglio. Invece con certezza sappiamo che entrerà Kabir Bedi, l’ex Sandokan che ebbe un grandissimo successo con la serie tra gli anni ’70 e ’80. Nella puntata di questa settimana il concorrente ha già incontrato Giucas Casella, ma – secondo le previsioni del web – l’attore sarà una gradita sorpresa per Katia Ricciarelli. Ma secondo indiscrezioni web Delia Duran potrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda questo venerdì, ma riprenderà direttamente lunedì 3con una nuovaricca di sorprese. Ledi lunedì 3Lavedrà una grande assenza in studio. Infatti, come preventivato precedentemente, Sonia Bruganelli mancherà. A sostituirla ci potrebbe essere Eleonoire Casalegno, ma ancora non è arrivata la conferma ufficiale circa questo dettaglio. Invece con certezza sappiamo che entrerà Kabir Bedi, l’ex Sandokan che ebbe un grandissimo successo con la serie tra gli anni ’70 e ’80. Nelladi questa settimana il concorrente ha già incontrato Giucas Casella, ma – secondo le previsioni del web – l’attore sarà una gradita sorpresa per Katia Ricciarelli. Ma secondo indiscrezioni web Delia Duran potrebbe ...

