Gf Vip | Lorenzo Amoruso difende Manila e attacca Clarissa su Instagram Ecco cos' ha scritto

(Di martedì 28 dicembre 2021) Gf Vip,contro: «Ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza». L'ex calciatore e fidanzato diNazzaro, via social,...

Advertising

mmmm27745204 : RT @magmagneto: ?? Breno & Lorenzo ?? @meninosonline Acesse: - MarrusoMino : @Manilanazzaro Io faccio il tifo x te ti auguro di cuore che te riesca a vincere il GF Vip ….e poi ti auguro buone… - Zeuxippogdl : RT @magmagneto: ?? Breno & Lorenzo ?? @meninosonline Acesse: - MrT89624202 : RT @magmagneto: ?? @s7cana e Lorenzo ?? @meninosonline Acesse: - Kaz01zato : RT @Famososquentes: ?? @s7cana e Lorenzo ?? @meninosonline Acesse: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lorenzo

Il Mattino

GfAmoruso contro Clarissa: 'Ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza' . L'ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro, via social, difende l'ex Miss Italia dopo le della ...Dopo che al GFClarissa Selassié ha attaccato Manila Nazzaro, il compagno di quest'ultimaAmoruso ha deciso di dedicare un pensiero alla sorella di Jessica e Lulù. Quello scritto dall'ex calciatore nei ...Gf Vip, Lorenzo Amoruso contro Clarissa: «Ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza». L'ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro, via social, ...Dopo l'attacco di Clarissa a Manila Nazzaro scende in campo Lorenzo Amoruso che asfalta la giovanissima principessa ...