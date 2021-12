GF Vip, Katia velenosa su Lulù: ‘carogna’. Cosa ha detto sulle tre sorelle e come le ha definite (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l’ultima puntata del GF Vip e il messaggio di Clarissa contro Manila, è scoppiata una vera e propria guerra tra le principesse Selassié, Jessica e Lulù, e la Nazzaro, nella quale è intervenuta anche Katia Ricciarelli con parole non certo gentili contro le altre concorrenti. Ma Cosa avrà mai detto la soprano del reality show di casa Mediaset? LEGGI ANCHE ? GF Vip, Lorenzo Amoruso sbotta sui social dopo l’attacco di Clarissa a Manila: ‘bimba viziata’ Per stare dalla parte di Manila Nazzaro al GF Vip, Katia Ricciarelli parla contro Lulù, Clarissa e Jessica Selassié, dicendone di tutti i colori sulle tre principesse. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIl messaggio di Clarissa contro Manila Nazzaro: Cosa ... Leggi su funweek (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l’ultima puntata del GF Vip e il messaggio di Clarissa contro Manila, è scoppiata una vera e propria guerra tra le principesse Selassié, Jessica e, e la Nazzaro, nella quale è intervenuta ancheRicciarelli con parole non certo gentili contro le altre concorrenti. Maavrà maila soprano del reality show di casa Mediaset? LEGGI ANCHE ? GF Vip, Lorenzo Amoruso sbotta sui social dopo l’attacco di Clarissa a Manila: ‘bimba viziata’ Per stare dalla parte di Manila Nazzaro al GF Vip,Ricciarelli parla contro, Clarissa e Jessica Selassié, dicendone di tutti i coloritre principesse. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIl messaggio di Clarissa contro Manila Nazzaro:...

