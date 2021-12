Gf Vip | Katia Ricciarelli al Veleno Contro Lulù!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una volta la nostranon si è risparmiata e ha rivolto parole di fuoco a Lulù Selassiè e alle altre Princess. Tutto dopo lo savvenuto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip tra Manila e Lucrezia, a causa dell’organizzazione delle pulizie. La mancata pulizia della Casa, ha portato in queste ore, gli autori del reality a dare una punizione a tutti i Vipponi, decurtando il budget settimanale per la spesa. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Punizione per i Vipponi: gli autori riducono il budget per la spesa E’ arrivata una punizione da parte degli autori del Gf Vip. Il budget per la spesa settimanale è stato ridotto a causa dei problemi legati all’ordine e alla pulizia della Casa. Quindi, a seguito del provvedimento, gli inquilini avranno a disposizione ben 114 euro in meno per fare la ...