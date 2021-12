GF Vip, il ‘dramma’ del pollo scongelato da Lulù: Manila e Katia chiedono spiegazioni. Come finisce il pollo gate (Di martedì 28 dicembre 2021) Al GF Vip scoppia il ‘pollo gate’ per colpa di un gesto di Lulù Selassié: nella notte al reality show di casa Mediaset esplode il caos dopo l’interessamento di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE ? GF Vip, Davide si lamenta delle preferenze degli autori per Jessica: cosa dice a Barù sottovoce Al GF Vip scoppia il caso del ‘pollo gate’ dopo che Lulù Selassié ha deciso di far scongelare un pollo per mangiarlo in un secondo momento: nella casa esplode il caos nella notte. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyAl GF Vip scoppia il ‘pollo ... Leggi su funweek (Di martedì 28 dicembre 2021) Al GF Vip scoppia il ‘’ per colpa di un gesto diSelassié: nella notte al reality show di casa Mediaset esplode il caos dopo l’interessamento diNazzaro eRicciarelli. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE ? GF Vip, Davide si lamenta delle preferenze degli autori per Jessica: cosa dice a Barù sottovoce Al GF Vip scoppia il caso del ‘’ dopo cheSelassié ha deciso di far scongelare unper mangiarlo in un secondo momento: nella casa esplode il caos nella notte. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyAl GF Vip scoppia il ‘...

