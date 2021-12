Gf Vip | Giacomo Urtis al veleno contro Miriana Trevisan “Chi si fidanza con lei … ”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello vip andata in onda ieri lunedì 27 dicembre 2021 ci sono stati tanti momenti emozionanti e anche tanti colpi di scena. Escluso dalla casa ieri, Biagio D’Anelli il quale ha dovuto così abbandonare il gioco e tornare alla vita di tutti i giorni. Sembra che uno dei concorrenti del reality abbia voluto esprimere o meglio ironizzare sul rapporto che si era venuto a creare tra Biagio eall’interno della casa. In realtà è statosubito dopo la puntata a fare una battuta suche non è di certo passata inosservata e che è stata anche ripresa sul web. Ma cosa ha dichiarato? Grande Fratello vip, la battuta ironica disu...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Giacomo Urtis punge Miriana Trevisan: “Chi si fidanza con lei esce” - infoitcultura : GF Vip 6, spoiler 27 dicembre: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Valeria Marini – Giacomo Urtis, a rischio elimina… - Novella_2000 : #GFVip 6: chi sarà eliminato tra Biagio, Miriana e Valeria e Giacomo? I sondaggi - zazoomblog : GF Vip 6 spoiler 27 dicembre: Biagio D’Anelli Miriana Trevisan Valeria Marini – Giacomo Urtis a rischio eliminazion… - Stefani04498966 : Il legame speciale tra Giacomo e Valeria - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

... 'Una mantide religiosa' È statoUrtis , subito dopo la diretta del Grande Fratello, a fare l'osservazione in giardino con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. 'Comunque chi si fidanza ...... "Una sconfitta" CLARISSA SELASSIÈ: 'GF? MOLTI CONCORRENTI SONO BRAVI A GIOCARE' L'episodio ... Tifo anche perUrtis e Valeria Marini' . Manila Nazzaro contro Lulù e Clarissa sbotta "falsa e ...Nel corso della puntata del Grande Fratello vip andata in onda ieri lunedì 27 dicembre 2021 ci sono stati tanti momenti emozionanti e anche tanti colpi di scena. Escluso dalla casa ieri, Biagio D’Ane ...Avete presente i video che la produzione di Amici 21 fa vedere ai ragazzi per mostrare in che condizioni siano le loro stanzette e la casa in cui vivono? Sono oro in confronto alle condizioni pietose ...