GF Vip | Clarissa fa piangere Manila e Amoruso attacca | “Bimba viziata”

(Di martedì 28 dicembre 2021)Nazzaro in lacrime al GF Vip 6 durante la puntata di ieri sera, 27 dicembre 2021. La stessa Vippona ha evidenziato come non si parli di lei da mesi e appena c’è di nuovo un blocco che la riguarda finisce in lacrime. Il motivo? Un attacco dall’esterno. Anzi uno e mezzo visto che anche

Alessandro Basciano si riferisce ad un episodio accaduto prima del suo ingresso al GFquandolo ha contattato in privato e si sarebbero scambiati alcuni messaggi.Alessandro Basciano "non mi conosce? Mi ha cercato prima del GF"/ Rivelazione choc! Sophie Codegoni ha poi chiarito che con Gianmaria le cose non andavano bene: "Non provavo sentimenti, ...Alessandro Basciano viene chiamato “tizio” da Clarissa e sbotta al Grande Fratello Vip svelando un retroscena: “Mi aveva contattato…”.GF Vip, Clarissa Selassié attaccata dal compagno di Manila Nazzaro: "Non meriti altri commenti" Durante l'ultima puntata del GF Vip si è parlato anche ...