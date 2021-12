Gf Vip, Biagio D’Anelli lascia la casa (e anche la sua Miriana Trevisan) (Di martedì 28 dicembre 2021) Biagio D’Anelli è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha perso al televoto contro Valeria Marini e, durante la puntata del 27 dicembre, ha dovuto lasciare il reality. La sua eliminazione ha ferito particolarmente Miriana Trevisan, con la quale l’esperto di gossip aveva appena intrapreso una relazione. I due, infatti, si erano lasciati andare nei giorni scorsi ad effusioni e abbracci, fino al bacio passionale scambiatosi durante la festa Anni ’80 per il compleanno di Jessica Selassié. Un momento speciale che i due avevano condiviso davanti a tutti gli altri inquilini della casa, senza remore. Vi raccomandiamo... Grande Fratello Vip: 4 nuovi personaggi entrano in casa ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 dicembre 2021)è stato eliminato dalladel Grande Fratello Vip. Il concorrente ha perso al televoto contro Valeria Marini e, durante la puntata del 27 dicembre, ha dovutore il reality. La sua eliminazione ha ferito particolarmente, con la quale l’esperto di gossip aveva appena intrapreso una relazione. I due, infatti, si eranoti andare nei giorni scorsi ad effusioni e abbracci, fino al bacio passionale scambiatosi durante la festa Anni ’80 per il compleanno di Jessica Selassié. Un momento speciale che i due avevano condiviso davanti a tutti gli altri inquilini della, senza remore. Vi raccomandiamo... Grande Fratello Vip: 4 nuovi personaggi entrano in...

