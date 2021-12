GF Vip 6, una bellissima sorpresa per le sorelle Selassié (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, ieri lunedì 27 dicembre 2021, Clarissa e Christian hanno fatto visita a Jessica e Lucrezia, con l’obiettivo di trasmettere loro la giusta carica per andare avanti. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6: una sorpresa per Jessica e Lulù Dopo tre mesi di permanenza all’interno della Casa di Cinecittà, la produzione del Grande Fratello Vip, ha scelto di fare a Jessica e Lucrezia (le due principesse Selassié) una sorpresa speciale. Le due gieffine, nella stanza delle sorprese, hanno avuto modo di incontrare: la loro sorella Clarissa, ed il loro fratello Christian. (l’articolo continua dopo la foto). Una sorpresa, che ha tirato su il morale soprattutto a Jessica, che nei giorni scorsi aveva rivelato: “Mi sento un po’ sola. Mi sento inutile qui ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, ieri lunedì 27 dicembre 2021, Clarissa e Christian hanno fatto visita a Jessica e Lucrezia, con l’obiettivo di trasmettere loro la giusta carica per andare avanti. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6: unaper Jessica e Lulù Dopo tre mesi di permanenza all’interno della Casa di Cinecittà, la produzione del Grande Fratello Vip, ha scelto di fare a Jessica e Lucrezia (le due principesse) unaspeciale. Le due gieffine, nella stanza delle sorprese, hanno avuto modo di incontrare: la loro sorella Clarissa, ed il loro fratello Christian. (l’articolo continua dopo la foto). Una, che ha tirato su il morale soprattutto a Jessica, che nei giorni scorsi aveva rivelato: “Mi sento un po’ sola. Mi sento inutile qui ...

