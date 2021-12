Gf Vip 6, trentesima puntata: eliminato Biagio D’Anelli, tensioni tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro (che scoppia in lacrime). I nominati sono… (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ appena terminata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di Casa ha aperto la diretta salutando come sempre le due opinioniste scelte per questa edizione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Signorini si è collegato in video con Kabir Bedi, il prossimo Vippone che entrerà a far parte del cast di Cinecittà. Nella puntata di lunedì prossimo quest’ultimo entrerà all’interno della Casa. Durante la puntata, Alfonso ha rivelato la sua identità a qualche gieffino a patto che avrebbe mantenuto il segreto con gli altri. Katia Ricciarelli ha ammesso ai suoi compagni di essersi sentita molto sola durante il giorno di Natale. Il soprano ha tuonato: “Ho passato il più brutto Natale della mia vita. Non volevo rovinare la festa agli altri, allora me ne sono andata in camera. E’ ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ appena terminata una nuovadel Grande Fratello Vip 6, il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di Casa ha aperto la diretta salutando come sempre le due opinioniste scelte per questa edizione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Signorini si è collegato in video con Kabir Bedi, il prossimo Vippone che entrerà a far parte del cast di Cinecittà. Nelladi lunedì prossimo quest’ultimo entrerà all’interno della Casa. Durante la, Alfonso ha rivelato la sua identità a qualche gieffino a patto che avrebbe mantenuto il segreto con gli altri. Katia Ricciarelli ha ammesso ai suoi compagni di essersi sentita molto sola durante il giorno di Natale. Il soprano ha tuonato: “Ho passato il più brutto Natale della mia vita. Non volevo rovinare la festa agli altri, allora me ne sono andata in camera. E’ ...

