GF Vip 6, produzione e autori sotto accusa: in Casa si rischia di ammalarsi? (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 la situazione igiene è letteralmente fuori controllo. Dopo gli escrementi nel bidè e l’avvistamento di un topo in confessionale (topo che dopo essere quasi saltato addosso a Gianmaria Antinolfi è scomparso scorrazzando tra i corridoi della Casa), ora ci sono alcuni gieffini – in primis la new entry Alessandro Basciano – che lamentano odori sempre più forti e sgradevoli: puzza di piedi, di sudore e di gieffini non ben identificati ma poco inclini a lavarsi regolarmente. Del resto basta collegarsi con la diretta Mediaset Extra per rendersi conto delle condizioni pietose in cui versa la Casa, in primis le camere da letti. La cosa è stata dunque notata dai telespettatori che hanno fortemente criticato la produzione che non interviene quanto meno con una regolare sanificazione e, perché ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 dicembre 2021) Nelladel Grande Fratello Vip 6 la situazione igiene è letteralmente fuori controllo. Dopo gli escrementi nel bidè e l’avvistamento di un topo in confessionale (topo che dopo essere quasi saltato addosso a Gianmaria Antinolfi è scomparso scorrazzando tra i corridoi della), ora ci sono alcuni gieffini – in primis la new entry Alessandro Basciano – che lamentano odori sempre più forti e sgradevoli: puzza di piedi, di sudore e di gieffini non ben identificati ma poco inclini a lavarsi regolarmente. Del resto basta collegarsi con la diretta Mediaset Extra per rendersi conto delle condizioni pietose in cui versa la, in primis le camere da letti. La cosa è stata dunque notata dai telespettatori che hanno fortemente criticato lache non interviene quanto meno con una regolare sanificazione e, perché ...

Advertising

infoitcultura : La produzione del GF Vip punisce i concorrenti per la scarsa igiene - zazoomblog : La produzione del GF Vip punisce i concorrenti per la scarsa igiene - #produzione #punisce #concorrenti - tuttopuntotv : La produzione del GF Vip punisce i concorrenti per la scarsa igiene #GFVip6 #GFVip - infoitcultura : GF Vip: Soleil Sorge cocca della produzione? Il video fuori onda conferma - Marco39384496 : Ho letto stamattina un articolo dove era descritto la volontà sia di Signorini che dalla produzione, di fare vincer… -