Gf Vip 6, Miriana Trevisan confessa: “Biagio D’Anelli mi ha detto ‘Ti amo’, è una roba che non provo da tanti anni!” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri è andata in onda la trentaseiesima puntata del Gf Vip 6 e ad aver abbandonato definitivamente il gioco è stato Biagio D’Anelli. Il gieffino all’interno della Casa ha instaurato una forte complicità con Miriana Trevisan ed è stata proprio quest’ultima a confidare a Katia Ricciarelli che D’Anelli le avrebbe detto ‘ti amo’ prima di varcare la porta rossa: Quella litigata è stato un modo per unirci molto. Mi ha detto che mi ama. E anche io. #Miriana #gfvip #gfvip6 mi ha detto che mi ama.. anche io ? pic.twitter.com/EXYGAscoT7 — Svarionix (@svarionix) December 28, 2021 Miriana è apparsa visibilmente provata dall’uscita di D’Anelli e, come riportato dal sito ufficiale del Gf, ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri è andata in onda la trentaseiesima puntata del Gf Vip 6 e ad aver abbandonato definitivamente il gioco è stato. Il gieffino all’interno della Casa ha instaurato una forte complicità coned è stata proprio quest’ultima a confidare a Katia Ricciarelli chele avrebbe‘tiprima di varcare la porta rossa: Quella litigata è stato un modo per unirci molto. Mi hache mi ama. E anche io. ##gfvip #gfvip6 mi hache mi ama.. anche io ? pic.twitter.com/EXYGAscoT7 — Svarionix (@svarionix) December 28, 2021è apparsa visibilmente provata dall’uscita die, come riportato dal sito ufficiale del Gf, ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Miriana Trevisan confessa: “Biagio D’Anelli mi ha detto ‘Ti amo’, è una roba che non provo da tanti anni!… - infoitcultura : Miriana parla di Biagio: 'Ci siamo baciati e amati' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan dopo l'eliminazione di Biagio D'Anelli rivela: 'Ha detto che mi ama, anche io… - zazoomblog : Il “ti amo” di Biagio a Miriana prima di uscire dal GF Vip: “Sono innamorata anch’io” - #Biagio #Miriana #prima… - zazoomblog : Grande Fratello Vip trentesima puntata – Miriana vince il televoto ma perde Biagio eliminato! In 4 in nomination -… -