Gf Vip 6, lunedì Delia Duran entrerà nella Casa insieme a Kabir Bedi. Ecco chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli per una puntata (Di martedì 28 dicembre 2021) Durante la puntata del Gf Vip 6 che andrà in onda lunedì 3 gennaio, in Casa entreranno due nuovi concorrenti: Kabir Bedi e Delia Duran. Laura Freddi, invece, prenderà il posto di Sonia Bruganelli. Come rivelato dal portale Tvblog.it, Sonia sarà a Dubai per passare il Capodanno. A sostituirla per una sola puntata, dunque, sarà Laura, ex di Paolo Bonolis ed ex concorrente della prima edizione del Gf Vip. “Pare che questa possa essere una vendetta del conduttore e direttore artistico del programma Alfonso Signorini, che forse non ha gradito molto il gesto di Sonia Bruganelli che nel corso della puntata ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021)te ladel Gf Vip 6 che andrà in onda3 gennaio, inentreranno due nuovi concorrenti:. Laura Freddi, invece,ildi. Come rivelato dal portale Tvblog.it,sarà a Dubai per passare il Capodanno. A sostituirla per una sola, dunque, sarà Laura, ex di Paolo Bonolis ed ex concorrente della prima edizione del Gf Vip. “Pare che questa possa essere una vendetta del conduttore e direttore artistico del programma Alfonso Signorini, che forse non ha gradito molto il gesto diche nel corso della...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, lunedì Delia Duran entrerà nella Casa insieme a Kabir Bedi. Ecco chi prenderà il posto di Sonia Bruganell… - Novella_2000 : Rivelato chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli per una puntata e i due nuovi ingressi di lunedì #gfvip - bellicapelli15 : Ascolti tv lunedì 27 dicembre 2021: Cenerentola, GF Vip, Report - Vincenz67886405 : Comunque questo grande fratello vip non mi emoziona per niente troppe falsità. In giro e finte coppie per fare atta… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 27 Dicembre 2021. Vince Cenerentola (18.7% – 4,2 mln), GF Vip 21.5% (3,4 mln). Bene Non ci Rest… -