GF Vip 6 | Laura Freddi opinionista per una puntata

Leggi su novella2000

(Di martedì 28 dicembre 2021)saràdel GF Vip 6 Era già stato annunciato che Sonia Bruganelli nelladel 3 gennaio 2022 non avrebbe ripreso il suo ruolo dial GF Vip 6. Il motivo? In quella data si troverà in vacanza con la sua famiglia per festeggiare il Capodanno. Essendo già prenotata non ha L'articolo proviene da Novella 2000.