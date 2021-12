Gf Vip 6, Jessica Selassié da censura: confessione ‘intima’ su un famoso attore (Di martedì 28 dicembre 2021) Jessica Selassié si è lasciata andare ad una confessione ‘intima’ su un famoso attore nella casa del Gf Vip 6: ecco le sue parole Nonostante sia spesso molto riservata, questa volta Jessica non è riuscita a trattenersi. La principessa si è sbottonata, lasciandosi andare ad una confessione abbastanza ‘intima’ su un noto attore. Volete sapere L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021)si è lasciata andare ad unasu unnella casa del Gf Vip 6: ecco le sue parole Nonostante sia spesso molto riservata, questa voltanon è riuscita a trattenersi. La principessa si è sbottonata, lasciandosi andare ad unaabbastanzasu un noto. Volete sapere L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Jessica Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dormono insieme/ 'Vieni con me' E Jessica... Sophie Codegoni e Alessandro Basciano trascorrono sempre più tempo insieme per la felicità di lei e la tristezza di un'altra concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021 ? Jessica Selassié che, nonostante abbia sfoderato tutte le sue carte per cercare di fare colpo sul nuovo concorrente della casa, sembra non avere alcuna possibilità con Alessandro. ...

Alessandro Basciano, strani odori in camera da letto/ 'Si sente puzza di piedi...' Jessica Selassiè confessa a Alessandro Basciano/ "Non mi piacevo, presi tanti chili?" La rivelazione di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 2021 " Non si lava e le puzzano i piedi " . Sono ...

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano consiglia a Jessica: "Devi farti desiderare, ti lanci subito" ComingSoon.it Il rimprovero di Katia e Manila alle principesse La cantante prende le parti di Manila e rimprovera le principesse per non aver difeso la VIP dalle accuse di Clarissa ...

Gf Vip 6, Alessandro Basciano da consigli a Jessica L'amicizia tra Alessandro e Jessica cresce al Gf Vip 6, tanto che il gieffino ha iniziato a dare consigli alla principessa sugli uomini ...

