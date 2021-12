GF Vip 6, Biagio D'Anelli ha preso in giro Miriana Trevisan? Il pensiero di Giucas Casella (Di martedì 28 dicembre 2021) Giucas Casella ha attaccato Biagio D'Anelli: per l'illusionista l'ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip 6 ha solo preso in giro Miriana Trevisan. Giucas Casella ha attaccato a sorpresa Biagio D'Anelli: l'ultimo eliminato dalla casa del GF Vip 6 è stato accusato di aver preso in giro Miriana Trevisan. L'illusionista è convinto che quella dell'opinionista sia stata tutta una sceneggiata. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata, la 30esima, del Grande Fratello Vip 6, alla fine del programma si è assistito all'ennesima eliminazione, al televoto erano finiti Miriana ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021)ha attaccatoD': per l'illusionista l'ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip 6 ha soloinha attaccato a sorpresaD': l'ultimo eliminato dalla casa del GF Vip 6 è stato accusato di averin. L'illusionista è convinto che quella dell'opinionista sia stata tutta una sceneggiata. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata, la 30esima, del Grande Fratello Vip 6, alla fine del programma si è assistito all'ennesima eliminazione, al televoto erano finiti...

Advertising

Lorenzo83497205 : Biagio D’Anelli su Sophie Codegoni: “E’ falsa come i soldi del Monopoli” « Il Vicolo delle News - Circo30011554 : La puntata di ieri sera: non credo all'amore di Biagio verso Miriana e neanche l'avvicinamente del Alessandro vers… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan non si nasconde più: “Amo Biagio D’Anelli” - infoitcultura : Biagio D'Anelli dopo il GF Vip 'La mia ex Silvana mi ha scritto'/ 'Andrò da lei per…' - infoitcultura : GF Vip, Giucas Casella contro Biagio D’Anelli: “E’ tutta una sceneggiatura” -