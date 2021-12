(Di martedì 28 dicembre 2021)è il grande protagonista di questa edizione del Gf Vip 6. Nonostante sia stato squalificato dal reality mediaset, l’attore continua a far parlare di sè.la canzone dedicata ai Vip (che ha fatto mormorare il web),è comparso in collegamento durante la diretta di ieri sera ed ha avuto modo di scambiare qualche parola conha letto hai concorrenti una frase enigmatica sul “rovescio della medaglia”, rivolta proprio all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In molti si aspettavano uno scontro tra i due.però ha spento ogni tentativo di polemica, rivolgendo solo battute e parole gentile ae agli altri concorrenti. Inoltre l’attore è intervenuto su Twitter così: Mi...

Grande Fratello, l'amarezza diBelli Il Man è tornato, anche se questa volta in collegamento, a rendersi protagonista della nuova puntata del Grande Fratello. Archiviata la relazione ...Al Grande Fratelloi triangoli non finiscono mai. Dopo Soleil,e Delia è la volta di un nuovo triangolo tra Jessica, Sophie e Alessandro . Alessandro è un nuovo entrato e fin dall'inizio ha palesato una ...Gf Vip 6, Alex Belli si sfoga sui social dopo l’ennesimo confronto con Soleil Sorge: “Mi dispiace per chi vuole l’odio ma…” ...Ieri sera è andata in onda la puntata 31 del GF Vip 6 e Soleil Stasi ha dimostrato ancora una volta di essere l’icona fashion della casa ...