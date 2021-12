Gevi Napoli Basket, negativi tutti i tamponi degli atleti (Di martedì 28 dicembre 2021) La Gevi Napoli Basket potrà riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di Campionato di Serie A. La Gevi Napoli Basket, comunica che i tamponi eseguiti al gruppo squadra, trascorso il periodo di quarantena indicato dalla ASL Napoli 1 Centro, hanno dato esito negativo. Pertanto, ricevute le opportune liberatorie, la Gevi Napoli Basket potrà Leggi su 2anews (Di martedì 28 dicembre 2021) Lapotrà riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di Campionato di Serie A. La, comunica che ieseguiti al gruppo squadra, trascorso il periodo di quarantena indicato dalla ASL1 Centro, hanno dato esito negativo. Pertanto, ricevute le opportune liberatorie, lapotrà

Advertising

claudioruss : La Gevi #Napoli Basket comunica che i tamponi eseguiti al gruppo squadra, trascorso il periodo di quarantena indica… - basketinside360 : Gevi Napoli, contagi alle spalle: riprendono gli allenamenti - - GokuForzaNapoli : RT @enzogoku69: ??Sti ebeti sono ossessionati! Parlano della #Gevi fermata dalla ASL #Napoli per un paio di casi (7) senza dire che oggi si… - enbusy : RT @enzogoku69: ??Sti ebeti sono ossessionati! Parlano della #Gevi fermata dalla ASL #Napoli per un paio di casi (7) senza dire che oggi si… - enzogoku69 : ??Sti ebeti sono ossessionati! Parlano della #Gevi fermata dalla ASL #Napoli per un paio di casi (7) senza dire che… -