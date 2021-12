Geo Barents: 558 migranti sbarcano a Augusta, governo cede ancora alle Ong (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Italia è ormai diventata il centro d'accoglienza di tutti i clandestini dell'Africa grazie a sbarchi, autonomi, viaggi dei traghetto delle Ong e debolezza del governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Italia è ormai diventata il centro d'accoglienza di tutti i clandestini dell'Africa grazie a sbarchi, autonomi, viaggi dei traghetto delle Ong e debolezza delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Geo Barents: 558 migranti sbarcano a Augusta, governo cede ancora alle Ong - seaborn3 : RT @GiancarloDeRisi: Continua l'attesa della Geo Barents davanti al porto di Catania: farne sbarcare 558 tutti in una volta sarebbe diffici… - Ultron65 : RT @FrancescoSaro: Mille Clandestini in attesa di essere scaricati in Italia dai mercanti di geo barents e sea watch 3! Draghi avrá le pall… - dolores20943592 : RT @FrancescoSaro: Mille Clandestini in attesa di essere scaricati in Italia dai mercanti di geo barents e sea watch 3! Draghi avrá le pall… - mlongo1976 : RT @FrancescoSaro: Mille Clandestini in attesa di essere scaricati in Italia dai mercanti di geo barents e sea watch 3! Draghi avrá le pall… -