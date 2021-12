Generali: pubblica 'Next', il nuovo numero del Bollettino (Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Generali ha pubblicato la nuova edizione del Bollettino, storica rivista del Gruppo dal 1893, che racconta i principali temi di attualità attraverso le voci di giornalisti, esperti e top manager della compagnia, insieme al contributo della redazione interna. L'ultimo numero del magazine, intitolato 'Next', fotografa un mondo cambiato dal Covid-19, provando al contempo a individuare le tendenze che caratterizzeranno la società del futuro. Il Bollettino offre riflessioni e approfondimenti per descrivere le nuove modalità di lavoro, mobilità e socialità e i nuovi valorie modi di vivere diffusi a seguito della pandemia, in grado di influenzare la globalizzazione e il progresso socio-economico. “Nel 1831 le Assicurazioni Generali avevano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, 28 dic. (Adnkronos) -hato la nuova edizione del, storica rivista del Gruppo dal 1893, che racconta i principali temi di attualità attraverso le voci di giornalisti, esperti e top manager della compagnia, insieme al contributo della redazione interna. L'ultimodel magazine, intitolato '', fotografa un mondo cambiato dal Covid-19, provando al contempo a individuare le tendenze che caratterizzeranno la società del futuro. Iloffre riflessioni e approfondimenti per descrivere le nuove modalità di lavoro, mobilità e socialità e i nuovi valorie modi di vivere diffusi a seguito della pandemia, in grado di influenzare la globalizzazione e il progresso socio-economico. “Nel 1831 le Assicurazioniavevano ...

Advertising

TV7Benevento : Generali: pubblica 'Next', il nuovo numero del Bollettino... - diregiustizia : I nuovi atti amministrativi generali assumibili dalle autorità per ampliare i trattamenti di dati personali attinen… - AvvCanu : I nuovi atti amministrativi generali assumibili dalle autorità per ampliare i trattamenti di dati personali attinen… - scuolainforma : Il Ministero dell’Istruzione pubblica Nota su rilevazione dati generali scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Generali pubblica Concorso Friuli Venezia Giulia, 130 infermieri: come partecipare ... alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana, ... iscrizione nelle liste elettorali, non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica ...

Imprese: Generali pubblica Next, il nuovo numero del Bollettino Roma, 28 dic 12:08 - Generali ha pubblicato la nuova edizione del Bollettino, storica rivista del gruppo dal 1893 che racconta i principali temi di attualità attraverso le voci autorevoli di giornalisti, esperti e top ...

Generali: pubblica 'Next', il nuovo numero del Bollettino La Sicilia Generali: pubblica 'Next', il nuovo numero del Bollettino Milano, 28 dic. Generali ha pubblicato la nuova edizione del Bollettino, storica rivista del Gruppo dal 1893, che racconta i principali temi di attualità attrav ...

Milano: esplosione in un palazzo di Generali Real Estate, presunta autrice in gravi condizioni Un'esplosione è avvenuta verso le 5 di questa mattina all'interno di un palazzo di proprietà di Generali Real Estate, a Milano, in Via Crespi 19, sede di numerosi uffici. L'edif ...

... alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ... iscrizione nelle liste elettorali, non essere stati dispensati dall'impiego presso una...Roma, 28 dic 12:08 -ha pubblicato la nuova edizione del Bollettino, storica rivista del gruppo dal 1893 che racconta i principali temi di attualità attraverso le voci autorevoli di giornalisti, esperti e top ...Milano, 28 dic. Generali ha pubblicato la nuova edizione del Bollettino, storica rivista del Gruppo dal 1893, che racconta i principali temi di attualità attrav ...Un'esplosione è avvenuta verso le 5 di questa mattina all'interno di un palazzo di proprietà di Generali Real Estate, a Milano, in Via Crespi 19, sede di numerosi uffici. L'edif ...