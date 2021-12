Gemma Galgani confessa il grandissimo dolore provato (Di martedì 28 dicembre 2021) “È stato un anno difficile per tutti noi”, Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne, manifesta il dolore provato in un messaggio d’auguri. Gemma Galgani confessa il grande dolore provatoGemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne Over da molti anni, non ha paura di manifestare le sue emozioni. Il grande dolore provato in questo anno difficile. È una donna molto sensibile, il pubblico lo sa bene. Oltre alle accese liti nel programma, si è sempre mostrata senza veli. Su suo profilo Instagram, Gemma esprime i suoi più sentiti auguri di Natale e dedica una riflessione legata all’anno appena passato. Il suo pensiero è rivolto anche a ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 dicembre 2021) “È stato un anno difficile per tutti noi”,, volto noto di Uomini e Donne, manifesta ilin un messaggio d’auguri.il grande, volto noto di Uomini e Donne Over da molti anni, non ha paura di manifestare le sue emozioni. Il grandein questo anno difficile. È una donna molto sensibile, il pubblico lo sa bene. Oltre alle accese liti nel programma, si è sempre mostrata senza veli. Su suo profilo Instagram,esprime i suoi più sentiti auguri di Natale e dedica una riflessione legata all’anno appena passato. Il suo pensiero è rivolto anche a ...

