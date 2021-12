Gazzetta dello Sport - Juve, c'è l'offerta (Di martedì 28 dicembre 2021) I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano Sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 28 dicembre 2021, de 'La Gazzetta dello Sport':PRESSING SU SCAMACCA: ... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 dicembre 2021) I titoli principali sulla prima pagina del quotidianoivo, LaLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 28 dicembre 2021, de 'La':PRESSING SU SCAMACCA: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con la proroga dello stato di emergenza e le nuove misure. Ci vor… - PianetaMilan : #Primapagina @Gazzetta_it: '@juventusfc, c'è l'offerta per #Scamacca' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - calciomercatoit : #RassegnaStampa #28dicembre - Gazzetta dello Sport - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 28 dicembre 2021 Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - dgio_miy : RT @Jgirpel: Chiesa e Dybala torneranno in gruppo giovedì, Chiellini verrà recuperato dopo la ripresa. Migliorano le condizioni di Danilo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello Calciomercato Juve: scout in Spagna per il nuovo attaccante 3 Secondo la Gazzetta dello sport, la Juventus avrebbe mandato in Spagna alcuni scout per seguire da vicino l'attaccante svedese della Real Sociedad Isak. Ma le analisi non sono state soddisfacenti.

Genoa, pista turca per Ekuban Commenta per primo Caleb Ekuban , 27enne attaccante ghanese, del Genoa potrebbe tonare a giocare nel campionato turco con la maglia del Besiktas . A riportarlo è la Gazzetta dello Sport .

Inter, fari su Digne: in corsa c'è anche il Napoli. Il piano nerazzurro La Gazzetta dello Sport United, che fatica. Il Newcastle tenta il colpaccio e scatta, poi ci pensa Cavani: 1-1 Sblocca subito una magia di Saint-Maximin, al 46' l'uruguaiano entra e al 71' trova il pari ma è assedio fino alla fine con un grande De Gea ...

3 Secondo lasport, la Juventus avrebbe mandato in Spagna alcuni scout per seguire da vicino l'attaccante svedese della Real Sociedad Isak. Ma le analisi non sono state soddisfacenti.Commenta per primo Caleb Ekuban , 27enne attaccante ghanese, del Genoa potrebbe tonare a giocare nel campionato turco con la maglia del Besiktas . A riportarlo è laSport .Sblocca subito una magia di Saint-Maximin, al 46' l'uruguaiano entra e al 71' trova il pari ma è assedio fino alla fine con un grande De Gea ...