Futuro Haaland: Manchester City in pressing ma il norvegese vuole il Real Madrid (Di martedì 28 dicembre 2021) Nei prossimi mesi si deciderà il Futuro di Erling Haaland: il Manchester City sul norvegese ma lui vuole il Real Madrid Erling Haaland è nel mirino del Manchester City. Guardiola vorrebbe portare l’attaccante classe 2000 in Premier League già dalla prossima estate. Secondo quanto riporta Marca, infatti, i Citizens avrebbero avviato i contatti con gli agenti della stella norvegese già da tempo per portarlo in Gran Bretagna. Sul giocatore, però, c’è una grande concorrenza con Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco interessate alle prestazioni del ventunenne. Haaland gradirebbe lasciare la Bundesliga e il Borussia Dortmund, ma non per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Nei prossimi mesi si deciderà ildi Erling: ilsulma luiilErlingè nel mirino del. Guardiola vorrebbe portare l’attaccante classe 2000 in Premier League già dalla prossima estate. Secondo quanto riporta Marca, infatti, i Citizens avrebbero avviato i contatti con gli agenti della stellagià da tempo per portarlo in Gran Bretagna. Sul giocatore, però, c’è una grande concorrenza con, Barcellona e Bayern Monaco interessate alle prestazioni del ventunenne.gradirebbe lasciare la Bundesliga e il Borussia Dortmund, ma non per ...

Vlahovic e Haaland, sogni mostruosamente proibiti (per ora) Saliamo su questo tandem, in rigoroso ordine alfabetico: Erling Haaland e Dusan Vlahovic. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra ...

Futuro Haaland, sarà testa a testa tra due squadre Calciomercato.com FC Barcelona | Ya aparecen 2 alternativas a Erling Haaland Las lógicas dificultades que entraña el fichaje del delantero noruego obligan a la entidad catalana a buscar soluciones más asequibles cuando pie (...) - Fichajes.com ...

Ancelotti deja un nombre en la mesa de Florentino: le quiere en verano Ryan Gravenberch se ha colado en la agenda de Carlo Ancelotti para formar parte del Real Madrid a partir del próximo verano: Florentino y 30 kilos, claves ...

