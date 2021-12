Furti in serie a Scauri, finisce l’incubo dei commercianti: arrestato giovane ladro (Di martedì 28 dicembre 2021) Minturno – Aveva provocato un clima di paura a Scauri. Una serie di Furti in esercizi commerciali, in una macelleria, nel negozio di un barbiere e anche in quello dei cinesi aveva creato tensione tra i commercianti. Le modalità dei Furti erano sempre le stesse, saracinesche divelte, vetrate sfondate con pietre e il furto dell’incasso, a volte, anche pochi spiccioli. Tutti Furti che si erano consumati tra il 2020 e il 2021 che hanno indotto i Carabinieri della stazione locale, coordinati dal Comando Compagnia di Formia, a svolgere indagini per risalire all’autore. Attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, che hanno portato ad acquisire elementi probatori utili a individuare il presunto autore. Risultanze investigative che hanno portato all’emissione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Minturno – Aveva provocato un clima di paura a. Unadiin esercizi commerciali, in una macelleria, nel negozio di un barbiere e anche in quello dei cinesi aveva creato tensione tra i. Le modalità deierano sempre le stesse, saracinesche divelte, vetrate sfondate con pietre e il furto dell’incasso, a volte, anche pochi spiccioli. Tuttiche si erano consumati tra il 2020 e il 2021 che hanno indotto i Carabinieri della stazione locale, coordinati dal Comando Compagnia di Formia, a svolgere indagini per risalire all’autore. Attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, che hanno portato ad acquisire elementi probatori utili a individuare il presunto autore. Risultanze investigative che hanno portato all’emissione ...

