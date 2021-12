Frosinone, positiva va a fare la spesa e incontra il medico che le ha fatto il tampone (Di martedì 28 dicembre 2021) È un periodo in cui decine di migliaia di italiani sono costretti a rimanere a casa. La contagiosità delle nuove varianti del COVID e la corsa folle al tampone hanno fatto sì che i positivi siano cresciuti in maniera spaventosa dal 20 dicembre in poi. L'irresponsabilità Se la stragrande maggioranza delle persone positive rimane responsabilmente a casa, evitando contatti con altre persone, c'è anche chi è meno altruista. Una donna di Cassino, provincia di Frosinone, nelle ultime ore, sta facendo parlare di sé per via di un episodio oggettivamente clamoroso. La donna, qualche giorno fa, si era sottoposta a un tampone molecolare con un medico che conosce personalmente. Il test ha dato esito positivo e alla signora è stata imposta la quarantena obbligatoria, come da prassi. La donna, ad ogni modo, ha ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 dicembre 2021) È un periodo in cui decine di migliaia di italiani sono costretti a rimanere a casa. La contagiosità delle nuove varianti del COVID e la corsa folle alhannosì che i positivi siano cresciuti in maniera spaventosa dal 20 dicembre in poi. L'irresponsabilità Se la stragrande maggioranza delle persone positive rimane responsabilmente a casa, evitando contatti con altre persone, c'è anche chi è meno altruista. Una donna di Cassino, provincia di, nelle ultime ore, sta facendo parlare di sé per via di un episodio oggettivamente clamoroso. La donna, qualche giorno fa, si era sottoposta a unmolecolare con unche conosce personalmente. Il test ha dato esito positivo e alla signora è stata imposta la quarantena obbligatoria, come da prassi. La donna, ad ogni modo, ha ...

