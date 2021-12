Francia, quelle manovre a sinistra per aiutare Macron (Di martedì 28 dicembre 2021) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. Mentre la nostra attenzione è tutta sulla corsa al Quirinale, il prossimo aprile si terranno le elezioni presidenziali in Francia che avranno un impatto importante sugli equilibri europei. Un altro tassello di quello che si muove a sinistra. Scrive Lucaas Minisini su Le Monde del 24 dicembre: “Le rendez-vous est pris pour la mi-janvier. D’ici là, Christiane Taubira doit décider si elle participera à l’élection présidentielle” L’appuntamento è per metà gennaio quando la Taubira, già Guardasigilli ai tempi di François Hollande, deciderà se partecipare alle elezioni presidenziali. In quel gioco di ombre cinesi che è diventata la politica francese dopo che Emmanuel Macron ha ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 dicembre 2021) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. Mentre la nostra attenzione è tutta sulla corsa al Quirinale, il prossimo aprile si terranno le elezioni presidenziali inche avranno un impatto importante sugli equilibri europei. Un altro tassello di quello che si muove a. Scrive Lucaas Minisini su Le Monde del 24 dicembre: “Le rendez-vous est pris pour la mi-janvier. D’ici là, Christiane Taubira doit décider si elle participera à l’élection présidentielle” L’appuntamento è per metà gennaio quando la Taubira, già Guardasigilli ai tempi di François Hollande, deciderà se partecipare alle elezioni presidenziali. In quel gioco di ombre cinesi che è diventata la politica francese dopo che Emmanuelha ...

