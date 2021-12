Francesco Lo Voi nuovo procuratore capo a Roma (Di martedì 28 dicembre 2021) Francesco Lo Voi è il nuovo capo della Procura della Repubblica di Roma. Lo ha nominato il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura a larga maggioranza, con 19 voti a favore. Lo Voi ha avuto la meglio sull’altro candidato proposto dalla commissione, il procuratore generale Firenze Marcello Viola, che ha avuto due voti. Il nodo ricorso Prende il posto di Michele Prestipino, la cui nomina avvenuta nel marzo 2020 è stata annullata dal Consiglio di Stato proprio su ricorso di Lo Voi e Viola. Quello di Lo Voi è un nome che mette tutti d’accordo, come dimostra il consenso unanime della politica quando nel 2014 viene nominato procuratore capo a Palermo. Al fianco dei grandi In magistratura dal 1981, dopo alcuni anni come pretore e giudice ottiene il primo incarico ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021)Lo Voi è ildella Procura della Repubblica di. Lo ha nominato il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura a larga maggioranza, con 19 voti a favore. Lo Voi ha avuto la meglio sull’altro candidato proposto dalla commissione, ilgenerale Firenze Marcello Viola, che ha avuto due voti. Il nodo ricorso Prende il posto di Michele Prestipino, la cui nomina avvenuta nel marzo 2020 è stata annullata dal Consiglio di Stato proprio su ricorso di Lo Voi e Viola. Quello di Lo Voi è un nome che mette tutti d’accordo, come dimostra il consenso unanime della politica quando nel 2014 viene nominatoa Palermo. Al fianco dei grandi In magistratura dal 1981, dopo alcuni anni come pretore e giudice ottiene il primo incarico ...

