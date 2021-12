Francesco Guccini, vacanze a Mondolfo: l'ex cantautore e scrittore nella città natale della moglie apprezza i prodotti tipici (Di martedì 28 dicembre 2021) Mondolfo - vacanze di natale nelle Marche come da tradizione per Francesco Guccini , ex cantautore e scrittore che ha trascorso quattro giorni in visita presso i parenti della moglie Raffaella Zuccari ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 dicembre 2021)dinelle Marche come da tradizione per, exche ha trascorso quattro giorni in visita presso i parentiRaffaella Zuccari ...

Advertising

FINALED : RT @Anders967: “Quando sono in macchina con mia moglie lei mette la radio ma io le chiedo di spegnere. E comunque il problema è che non sem… - Anders967 : “Quando sono in macchina con mia moglie lei mette la radio ma io le chiedo di spegnere. E comunque il problema è ch… - pestapere : @Bvzpao @CesareVanzetti @viaggioinincogn Francesco Guccini. - sognorossonero : Francesco Guccini - Canzone del bambino nel vento (Auschwitz) (Live@RSI ... - UggeriRoberto : Io, semplice essere umano Costretto a costretti ideali Son solo un umile artigiano E volo con piccole ali E fabbric… -