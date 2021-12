Francesco Bagnaia: “Rossi mio mentore. Suo segreto? Divertirsi ogni volta” (Di martedì 28 dicembre 2021) Miglior anno di sempre il 2021 per Ducati, con ben 24 podi in MotoGP. Una stagione da record quella passata per la casa di Borgo Panigale, pronta ora a tutte le sfide del futuro. Un 2022 che si preannuncia di fuoco, primo senza Valentino Rossi, ma con tante speranze alle porte. Tra tutte il possibile trionfo di Francesco Bagnaia, con quattro successi nel campionato del 2021 e seconda posizione in classifica generale dopo Fabio Quartararo. Non certo di poco conto le prestazioni del torinese, dando prova di essere il principale rivale del francese. Una stagione decisamente favorevole il 2022 per il pilota italiano, pronto a correre per il titolo grazie anche a un mentore come Rossi, di grande ispirazione per Bagnaia: “Il segreto di Vale, Divertirsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Miglior anno di sempre il 2021 per Ducati, con ben 24 podi in MotoGP. Una stagione da record quella passata per la casa di Borgo Panigale, pronta ora a tutte le sfide del futuro. Un 2022 che si preannuncia di fuoco, primo senza Valentino, ma con tante speranze alle porte. Tra tutte il possibile trionfo di, con quattro successi nel campionato del 2021 e seconda posizione in classifica generale dopo Fabio Quartararo. Non certo di poco conto le prestazioni del torinese, dando prova di essere il principale rivale del francese. Una stagione decisamente favorevole il 2022 per il pilota italiano, pronto a correre per il titolo grazie anche a uncome, di grande ispirazione per: “Ildi Vale,...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Vincere a Aragon mi ha cambiato, nel 2022 voglio il titolo con i consigli di #ValentinoRossi” h… - OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Vincere a Aragon mi ha cambiato, nel 2022 voglio il titolo con i consigli di… - automotorinews : ?? Nessun dubbio per Claudio Domenicali, ad #Ducati: Francesco #Bagnaia lotterà per il titolo nel 2022 #MotoGP - Tuttipazziperi1 : Per Bagnaia la via migliore è godersi ogni istante del week-end come faceva Rossi. - radaraktual : Gemilang Musim Ini, Paolo Ciabatti Optimis Francesco Bagnaia Bakal Juara MotoGP 2022 -