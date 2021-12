Francesca Ferragni è incinta: la sorella di Chiara Ferragni sorprende i fan e annuncia la sua gravidanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Arriva in questi istanti una notizia che certamente terrà i fan incollati agli schermi dei loro smartphone per mesi. Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta. Per comunicare ai follower la lieta notizia, la sorella minore di Chiara Ferragni ha condiviso una serie di dolci scatti, in cui appare sorridente al fianco del fidanzato. Francesca Ferragni è incinta: il post per annunciare la gravidanza La famiglia Ferragni sta vivendo un momento di grande successo, accresciuto ancora di più dalla serie tv pubblicata su Amazon Prime e contenente scene di vita quotidiana dell’influencer ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Arriva in questi istanti una notizia che certamente terrà i fan incollati agli schermi dei loro smartphone per mesi.hato di essere. Per comunicare ai follower la lieta notizia, laminore diha condiviso una serie di dolci scatti, in cui appare sorridente al fianco del fidanzato.: il post perre laLa famigliasta vivendo un momento di grande successo, accresciuto ancora di più dalla serie tv pubblicata su Amazon Prime e contenente scene di vita quotidiana dell’influencer ...

