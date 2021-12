Francesca Ferragni è incinta: la reazione delle sorelle Chiara e Valentina (Di martedì 28 dicembre 2021) Francesca Ferragni è incinta, l’annuncio arriva via Instagram con il compagno che bacia il pancione: chi è il papà Dopo la cattiva notizia della positività di Chiara Ferragni e del marito Fedez, in famiglia cambia l’umore per l’annuncio della gravidanza di Francesca Ferragni, sorella delle più note Chiara e Valentina. Francesca Ferragni (foto Instagram)La posa per dire a tutti del grande evento è quella classica: la donna con la mano sul pancione e il papà che lo bacia. Chissà se in famiglia già erano a conoscenza del lieto evento. Sui social i Ferragni hanno comunque festeggiato, reagendo alla notizia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 dicembre 2021), l’annuncio arriva via Instagram con il compagno che bacia il pancione: chi è il papà Dopo la cattiva notizia della positività die del marito Fedez, in famiglia cambia l’umore per l’annuncio della gravidanza di, sorellapiù note(foto Instagram)La posa per dire a tutti del grande evento è quella classica: la donna con la mano sul pancione e il papà che lo bacia. Chissà se in famiglia già erano a conoscenza del lieto evento. Sui social ihanno comunque festeggiato, reagendo alla notizia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

Advertising

itsdebs9 : RT @filamento_: Francesca Ferragni con due lauree, un compagno che la adora da anni, una carriera e ora anche un futuro figlio. LEI VERO ID… - HINOREIMIKO : Che tristezza i commenti sulla gravidanza di Francesca Ferragni... 'e chi se ne frega', 'se non lo sapevo non dormi… - harryvdimples : RT @perchetendenza: 'Francesca Ferragni': Perché ha annunciato di essere incinta - xbrsmile : RT @magicalsunset: FRANCESCA FERRAGNI È INCINTAAAAAAAAA???????????????????????????????????? - marpag99 : RT @hheartyou: Francesca Ferragni è incinta e già la gente si sta accanendo su Valentina per sapere “e tu quando??? ??????” “manchi solo tu or… -