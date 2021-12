Francesca Ferragni, chi è il suo compagno “Riku” Riccardo Nicoletti? Età, lavoro, laurea, foto, Instagram (Di martedì 28 dicembre 2021) Francesca Ferragni è incinta: la ragazza aspetta il primo figlio dal compagno Riccardo Nicoletti, meglio conosciuto come Riku! La sorella di Chiara Ferragni ha annunciato sui social la lieta notizia e il grande pubblico si chiede: chi è il fidanzato della cognata di Fedez? Che lavoro fa? Da quanto stanno insieme? Ecco tutto quello che... Leggi su donnapop (Di martedì 28 dicembre 2021)è incinta: la ragazza aspetta il primo figlio dal, meglio conosciuto come! La sorella di Chiaraha annunciato sui social la lieta notizia e il grande pubblico si chiede: chi è il fidanzato della cognata di Fedez? Chefa? Da quanto stanno insieme? Ecco tutto quello che...

Ammarvel_ : RT @filamento_: Francesca Ferragni con due lauree, un compagno che la adora da anni, una carriera e ora anche un futuro figlio. LEI VERO ID… - Ammarvel_ : RT @magicalsunset: FRANCESCA FERRAGNI È INCINTAAAAAAAAA???????????????????????????????????? - Italia_Notizie : Francesca Ferragni è incinta: l’annuncio con foto su Instagram - la_akasette : @drag_on_air Peccato che Francesca è fidanzata con Riccardo da quando era adolescente . Non so come abbia potuto im… - tomlingiuls_ : RT @annettenaps: La Mapelli ci aveva azzeccato su Francesca Ferragni -