FOTO – Vaccini ‘liberi’ | è ressa a Salerno

(Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa libera al vaccino ha prodotto caos e assembramenti. Prima, seconda e terza dose per tutti ai centri vaccinali. Potrebbe funzionare se vi fosse una organizzazione ferrea. Invece, fuori, tutto è lasciato al libero arbitrio. Con risultati per nulla edificanti e, non di rado, con le chiamate al 113. La situazione, ben rappresentata negli scatti delgrafo Guglielmo Gambardella, è ben nota al Comune di. Il consigliere Barbara Figliolia è Presidente della Commissione Politiche sociali. Davanti a queste scene, afferma: “Stamane in Commissione Politiche sociali è stato affrontato il problema dell’affollamento e del caos negli Hub vaccinali. Abbiamo discusso di come rimediare per offrire la possibilità ai cittadini di percorsi meno stnti. Ai lavori ha partecipato anche il dirigente ASL Dr. Saggese Tozzi che, dopo aver ...

(Continua a leggere dopo la) Bollettino Covid Lazio oggi 28 dicembre 2021: rapporto positivi ... Ieri sono stati somministrati oltre 51 mila, il 10% in più del target commissariale. Sono ...E' caos a Torre Annunziata per tamponi e. Uno scenario che è diventato un habituè non solo nella vecchia Oplonti, ma anche in tutte ... E' eloquente ladi ieri sera all'esterno di una ...Stop all’open day per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo. Da domani, mercoledì 29 dicembre, verrà sospesa la possibilità di venirsi a vaccinare all’hub senza prenotazione per l’utenza del padiglion ...Nelle ultime ventiquattro ore, sono 2.819 i nuovi casi registrati e 28 i morti. A Palermo sospeso l'open day per evitare assembramenti ...