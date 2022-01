FOTO – Vaccini ‘liberi’, è ressa a Salerno (Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa libera al vaccino ha prodotto caos e assembramenti. Prima, seconda e terza dose per tutti ai centri vaccinali. Potrebbe funzionare se vi fosse una organizzazione ferrea. Invece, fuori, tutto è lasciato al libero arbitrio. Con risultati per nulla edificanti e, non di rado, con le chiamate al 113. La situazione, ben rappresentata negli scatti del FOTOgrafo Guglielmo Gambardella, è ben nota al Comune di Salerno. Il consigliere Barbara Figliolia è Presidente della Commissione Politiche sociali. Davanti a queste scene, afferma: “Stamane in Commissione Politiche sociali è stato affrontato il problema dell’affollamento e del caos negli Hub vaccinali. Abbiamo discusso di come rimediare per offrire la possibilità ai cittadini di percorsi meno stressanti. Ai lavori ha partecipato anche il dirigente ASL Dr. Saggese Tozzi che, dopo aver ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa libera al vaccino ha prodotto caos e assembramenti. Prima, seconda e terza dose per tutti ai centri vaccinali. Potrebbe funzionare se vi fosse una organizzazione ferrea. Invece, fuori, tutto è lasciato al libero arbitrio. Con risultati per nulla edificanti e, non di rado, con le chiamate al 113. La situazione, ben rappresentata negli scatti delgrafo Guglielmo Gambardella, è ben nota al Comune di. Il consigliere Barbara Figliolia è Presidente della Commissione Politiche sociali. Davanti a queste scene, afferma: “Stamane in Commissione Politiche sociali è stato affrontato il problema dell’affollamento e del caos negli Hub vaccinali. Abbiamo discusso di come rimediare per offrire la possibilità ai cittadini di percorsi meno stnti. Ai lavori ha partecipato anche il dirigente ASL Dr. Saggese Tozzi che, dopo aver ...

