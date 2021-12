Forza Nuova, il legale di Roberto Fiore: «In cella con un positivo, vada ai domiciliari: rischia la vita» (Di martedì 28 dicembre 2021) Potrebbe arrivare dal Covid l’occasione per la scarcerazione di Roberto Fiore. Il suo avvocato, Nicola Trisciuoglio, si appresta, infatti, a presentare una Nuova istanza dopo che «un detenuto nella cella del carcere di Poggioreale dove è recluso» il leader di Forza Nuova «è risultato positivo al Covid 19». Circostanza che, ha spiegato l’avvocato dando notizia del contagio, «considerate le patologie del presidente di Forza Nuova, già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno e ignorate totalmente dalla Procura e dal Gip del Tribunale di Roma, significa un attentato alla sua vita». L’avvocato: «Roberto Fiore adesso rischia la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Potrebbe arrivare dal Covid l’occasione per la scarcerazione di. Il suo avvocato, Nicola Trisciuoglio, si appresta, infatti, a presentare unaistanza dopo che «un detenuto nelladel carcere di Poggioreale dove è recluso» il leader di«è risultatoal Covid 19». Circostanza che, ha spiegato l’avvocato dando notizia del contagio, «considerate le patologie del presidente di, già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno e ignorate totalmente dalla Procura e dal Gip del Tribunale di Roma, significa un attentato alla sua». L’avvocato: «adessola ...

