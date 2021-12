Formia, istituita la Ztl nel borgo marinaro di Mola: le strade interessate (Di martedì 28 dicembre 2021) Formia – L’amministrazione comunale di Formia ha istituito in via sperimentale la zona a traffico limitato nel borgo marinaro di Mola. L’obiettivo è di limitare il traffico continuo tenendo conto della sicurezza, della circolazione, della salute e dell’ordine pubblico. “L’intento dell’amministrazione – spiega l’assessore alla Mobilità Eleonora Zangrillo – è di favorire una maggiore pedonalità urbana incentivando la tutela ambientale e lo sviluppo compatibile con le numerose realtà di ristorazione del luogo. Una soluzione che verrà sicuramente proposta anche in altri borghi per valorizzare le ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche che vanta il nostro splendido territorio”. Le aree interessate alla Ztl partono dal tratto stradale che va da largo via Tullia a via Abate Tosti e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– L’amministrazione comunale diha istituito in via sperimentale la zona a traffico limitato neldi. L’obiettivo è di limitare il traffico continuo tenendo conto della sicurezza, della circolazione, della salute e dell’ordine pubblico. “L’intento dell’amministrazione – spiega l’assessore alla Mobilità Eleonora Zangrillo – è di favorire una maggiore pedonalità urbana incentivando la tutela ambientale e lo sviluppo compatibile con le numerose realtà di ristorazione del luogo. Una soluzione che verrà sicuramente proposta anche in altri borghi per valorizzare le ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche che vanta il nostro splendido territorio”. Le areealla Ztl partono dal tratto stradale che va da largo via Tullia a via Abate Tosti e ...

