Food delivery | è boom di richieste per Capodanno

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) . A comunicarlo uno studio di Coldiretti, che parla di 2,5 milioni diLa Coldiretti ha pubblicato un nuovo report riguardante i dati relativi dal. “Con ildei nuovi contagi – scrive Coldiretti -salgono a circa 2,5 milioni gli italiani che non possono uscire da casa tra coloro che si sono contagiati e sono in isolamento e quanti hanno avuto contatti a rischio durante le festività e si sono messi in quarantena, sulla base di provvedimenti o anche volontariamente. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che proprio la coincidenza con i pranzi e cenoni di fine anno fa balzare al valore record di 1,5 miliardi per il fatturato delin Italia nel 2021”. “Una richiesta favorita – sottolinea la Coldiretti – dall’impossibilità in molti casi di uscire di casa o di ...