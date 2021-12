Fondi PNRR, Città Metropolitana di Milano e Gruppo Cap insieme: 200 gli interventi green già definiti, per oltre 81 milioni di euro (Di martedì 28 dicembre 2021) I due enti pubblici lombardi sono tra i primi in Italia a firmare l’accordo per presentare al Ministero degli Interni il piano di attuazione per ottenere gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un macro-piano per mettere in sicurezza anche il fiume Seveso Leggi su 7giorni.info (Di martedì 28 dicembre 2021) I due enti pubblici lombardi sono tra i primi in Italia a firmare l’accordo per presentare al Ministero degli Interni il piano di attuazione per ottenere gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un macro-piano per mettere in sicurezza anche il fiume Seveso

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConfAmb2021, Draghi: Nei prossimi cinque anni dobbiamo investire 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri… - marcocavallo_73 : RT @DD_Forum: Un anno orribile per tanti ragazzi e ragazze,scrive @cencicasalab.Sono aumentati di almeno un terzo le richieste dei più giov… - Zio_Baffone : RT @EmaEuropeo: ???? Governo cdx viene usato come agnello sacrificale ???? 'Non ha fatto le riforme del PNRR' quindi paghiamo il PNRR ma la mag… - SRenziano : @andreavero16 @Dinoignone @matteorenzi I fondi del PNRR non saremo in grado di spenderli x l'inefficienza, specie a… - irachetirigira : ?? In parlamento c'è una politica che se ne frega di chi non arriva a fine mese e subisce la precarizzazione del la… -