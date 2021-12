Fiumicino | quei vincoli “immortali” che resistono nel tempo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 dicembre 2021) Esistono documenti che vanno “decodificati” per renderli chiari al grande pubblico. Di solito si tratta di documenti amministrativi che, tra rimandi a commi di legge ed omissis, alla fine restano oscuri. Ma a volte ci sono anche prese di posizioni di associazioni che vanno spiegate, perché troppo tecniche in alcuni casi o troppo “morbide” in altri per evitare di essere tacciati di polemica e dunque non essere ascoltati. Stavolta proviamo a decodificare l’ultima uscita pubblica del Labur, peraltro chiara nella sua lunga esposizione, dal titolo “Un rischio esondazione che grida vendetta” (leggi qui); un testo durissimo, che non ha avuto l’eco che meritava. Un po’ per la normale distrazione delle feste natalizie, un po’ – forse – perché a tanta parte della politica non conviene soffiare sul fuoco della polemica. E allora, scendiamo nel dettaglio. Nel documento si prende in esame ...