Fiumicino, entro il 10 gennaio le richieste di cibo per gli animali iscritti all’Anagrafe canina (Di martedì 28 dicembre 2021) Fiumicino – “I responsabili delle colonie feline del Comune di Fiumicino, regolarmente censite dalla Asl Rm 3, e tutti i cittadini con Isee fino a 15 mila euro in possesso di un cane regolarmente iscritto all’Anagrafe canina hanno tempo fino al 10 gennaio 2022 per richiedere la fornitura di cibo”. Lo comunica l’assessora ai Diritti degli animali Alessandra Colonna. “Le richieste – aggiunge – dovranno pervenire, allegate del modulo scaricabile dal sito istituzionale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiumicino in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78 consegnate a mano entro le ore 12 del 10 gennaio 2022 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o inviate ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021)– “I responsabili delle colonie feline del Comune di, regolarmente censite dalla Asl Rm 3, e tutti i cittadini con Isee fino a 15 mila euro in possesso di un cane regolarmente iscrittohanno tempo fino al 102022 per richiedere la fornitura di”. Lo comunica l’assessora ai Diritti degliAlessandra Colonna. “Le– aggiunge – dovranno pervenire, allegate del modulo scaricabile dal sito istituzionale, all’Ufficio Protocollo del Comune diin Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78 consegnate a manole ore 12 del 102022 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o inviate ...

GianniBiNa : In realtà era a fiumicino il 20/12, poi sparisce ogni traccia. Ci sarebbe da contattare chi l'ha visto. Sono uno s… - zappfractal : @PosteSpedizioni Una lettera inviata il 18/12 dalla provincia di Roma, con l'assoluta garanzia dell'impiegata che s… - mcacciaglia64 : RT @rome_sea: Brava #Fiumicino. Un grande progetto di pista #ciclabile per arrivare in #bici fino a #Roma.Sarà il #vero #mare di #Roma ment… - angheluruju11 : RT @rome_sea: Brava #Fiumicino. Un grande progetto di pista #ciclabile per arrivare in #bici fino a #Roma.Sarà il #vero #mare di #Roma ment… - benzinazero : RT @rome_sea: Brava #Fiumicino. Un grande progetto di pista #ciclabile per arrivare in #bici fino a #Roma.Sarà il #vero #mare di #Roma ment… -