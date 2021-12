Fiorentina, anche il Real Madrid si inserisce nella corsa per Vlahovic (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Real Madrid di Carlo Ancelotti starebbe pensando a Dusan Vlahovic della Fiorentina come rinforzo offensivo, le ultime Si sta scatenando una vera e propria asta attorno a Dusan Vlahovic. Sull’attaccante della Fiorentina sarebbe finito il mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il serbo sarebbe una precisa richiesta del tecnico dei blancos, secondo quanto riportato da El Nacional. Un’opportunità importante per la società spagnola ed evitare l’ingente spesa per Haaland. La Juventus resta alla finestra. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildi Carlo Ancelotti starebbe pensando a Dusandellacome rinforzo offensivo, le ultime Si sta scatenando una vera e propria asta attorno a Dusan. Sull’attaccante dellasarebbe finito il mirino deldi Carlo Ancelotti. Il serbo sarebbe una precisa richiesta del tecnico dei blancos, secondo quanto riportato da El Nacional. Un’opportunità importante per la società spagnola ed evitare l’ingente spesa per Haaland. La Juventus resta alla finestra. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

